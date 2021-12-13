Нападавшим оказался 27-летний житель одного из сел Самборского района. Его задержали правоохранители.

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Полицейские сделали мужчине замечание

Инцидент произошел утром 12 декабря. В одном из сел района пьяный мужчина нарушал общественный порядок. Полицейские сделали мужчине замечание.

В ответ 27-летний мужчина напал на правоохранителей и начал бить их кулаками в лицо. Также он пытался забрать у одного из полицейских табельное оружие.

Нападавшего задержали. Вскоре суд изберет меру пресечения. За нападение на правоохранителей ему грозит до 5 лет ограничения свободы или заключение на такой же срок.

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В Червонограде на Львовщине мужчина угрожал людям с ножом и лопатой. На полицейских, которые хотели успокоить злоумышленника, мужчина совершил нападение.

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