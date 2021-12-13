Нападником виявився 27-річний мешканець одного із сіл Самбірського району. Його затримали правоохоронці.

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Поліцейські зробили чоловіку зауваження

Інцидент трапився уранці 12 грудня. В одному з сіл району п'яний чоловік порушував громадський порядок. Поліцейські зробили чоловіку зауваження.

У відповідь 27-річний чоловік напав на правоохоронців та почав бити їх кулаками в лице. Також він намагався забрати в одного з поліцейських табельну зброю.

Нападника затримали. Невдовзі суд обере запобіжний захід. За напад на правоохоронців йому загрожує до 5 років обмеження волі або ув'язнення на такий же термін.

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