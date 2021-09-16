На Львовщине мужчину переехала собственная подвода: он получил тяжелые травмы

В Стрыйском районе Львовщины 15 сентября фирман упал с подводы, и она его переехала. В результате инцидента мужчина получил многочисленные переломы и ушибы.

Случай произошел в селе Труханов примерно в 19:00. Сейчас фирман находится в больнице.

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Мужчина попал под колеса собственной подводы

В селе Труханов 54-летний местный житель, управляя конной телегой на грунтовой дороге, не удержал равновесия и упал. После этого он попал под колеса телеги.

В результате происшествия мужчина получил тяжелые травмы. В частности, у него диагностировали политравму, ушибы внутренних органов и множественные переломы. Медики отвезли пострадавшего в больницу.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Они устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос его правовой квалификации.

Недалеко от Судовой Вишни 6 июня 32-летний мужчина погиб под колесами собственного автомобиля . Он пытался самостоятельно остановить автомобиль, который неожиданно начал катиться с холма в карьер.



Мужчину переехала собственная подвода / Фото полиции Львовщины