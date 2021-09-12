На Львовщине перевернулось авто с пьяным водителем: погибла несовершеннолетняя

На Львовщине вблизи села Колоденцы 12 сентября в ДТП попал автомобиль "Рено Лагуна". Жертвой аварии стала 17-летняя девушка.

По данным правоохранителей, трагедия произошла на дороге Львов – Луцк около 01:00. За рулем находился 22-летний житель Львова.

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В полиции рассказали, что парень находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель не справился с управлением. Авто вылетело на обочину и перевернулось.

В салоне находились 4 человека: 17-летняя девушка и парни в возрасте 17, 24 и 26 лет. Пассажирка погибла на месте ДТП, 3 пострадавших госпитализировали.

Водителя задержали. Ему грозит наказание в виде до 10 лет лишения свободы.

Трагедия на Яворовщине

Львовщину 10 сентября всколыхнула жуткая трагедия: отец наехал на 2-летнюю дочь.

Авария произошла в одном сел Яворовского района.

Правоохранители рассказали, что "31-летний местный житель, двигаясь задним ходом в собственном дворе, совершил наезд на свою 2-летнюю дочь".

К сожалению, от полученных травм ребенок скончался на месте трагедии.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибшей.