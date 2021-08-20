На Львовщине пьяный водитель сбил 2 человек и сбежал с их вещами на капоте
Источник:Патрульная полиция Львовщины
Правоохранители задержали пьяного водителя, который сбил 2 человек в Стрые. На капоте машины мужчины лежали вещи пострадавших, а убегая с места ДТП он потерял номерной знак.
Нарушителем оказался 27-летний львовянин. Правоохранители открыли уголовное производство.
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Водитель сбил 2 пешеходов и скрылся
- Примерно в 20:00 19 августа патрульные получили сообщение, что в Стрые на улице Успенской произошло ДТП с пострадавшими.
- Водитель сбил 2 человек и скрылся, потеряв один номерной знак.
- В результате аварии оба пешехода, 29-летний житель одного из сел Стрыйского района и 31-летний стриянин, попали в больницу.
- Патрульные, обследуя прилегающую территорию, увидели на улице Сечевых Стрельцов похожий автомобиль Opel Astra.
- Машина имела характерные для ДТП повреждения и была без переднего номера.
Пострадавшие попали в больницу / Фото Патрульной полиции Львовщины
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Правоохранители задержали водителя
Патрульные остановили машину предполагаемого нарушителя. За рулем находился 27-летний львовянин. На лобовом стекле правоохранители увидели мобильный телефон и очки одного из пострадавших.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. По информации полиции Львовщины, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители открыли уголовное производство. Сейчас они пытаются выяснить все обстоятельства событий.
Водитель, убегая, потерял номерной знак / Фото Патрульной полиции Львовщины
Авто беглеца нашли неподалеку / Фото Патрульной полиции Львовщины
Нарушитель был пьян / Фото патрульной полиции Львовщины