На Львовщине пьяный водитель сбил 2 человек и сбежал с их вещами на капоте

Правоохранители задержали пьяного водителя, который сбил 2 человек в Стрые. На капоте машины мужчины лежали вещи пострадавших, а убегая с места ДТП он потерял номерной знак.

Нарушителем оказался 27-летний львовянин. Правоохранители открыли уголовное производство.

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Водитель сбил 2 пешеходов и скрылся

Примерно в 20:00 19 августа патрульные получили сообщение, что в Стрые на улице Успенской произошло ДТП с пострадавшими.

Водитель сбил 2 человек и скрылся, потеряв один номерной знак.

В результате аварии оба пешехода, 29-летний житель одного из сел Стрыйского района и 31-летний стриянин, попали в больницу.

Патрульные, обследуя прилегающую территорию, увидели на улице Сечевых Стрельцов похожий автомобиль Opel Astra.

Машина имела характерные для ДТП повреждения и была без переднего номера.

Пострадавшие попали в больницу / Фото Патрульной полиции Львовщины

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Правоохранители задержали водителя

Патрульные остановили машину предполагаемого нарушителя. За рулем находился 27-летний львовянин. На лобовом стекле правоохранители увидели мобильный телефон и очки одного из пострадавших.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. По информации полиции Львовщины, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители открыли уголовное производство. Сейчас они пытаются выяснить все обстоятельства событий.



Водитель, убегая, потерял номерной знак / Фото Патрульной полиции Львовщины



Авто беглеца нашли неподалеку / Фото Патрульной полиции Львовщины



Нарушитель был пьян / Фото патрульной полиции Львовщины