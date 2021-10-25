На Львовщине пьяный водитель влетел в легковушку: есть пострадавшие
Источник:Нацполиция Львовской области
Между поселком Красное и городом Буск столкнулись Opel и Ford. Известно, что водитель второго был в нетрезвом состоянии. В результате ДТП пострадали оба водителя.
Авария произошла 24 октября в 03:30 в Золочевском районе. Полицейские открыли уголовное производство за нарушение ПДД.
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Детали ДТП
18-летний водитель автомобиля Opel Zafira столкнулся с Ford Fusion. За рулем Ford был 28-летний житель Золочевского района в нетрезвом состоянии. Водитель Opel, как известно, родом из Буска.
В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения и их отвезли в больницу. По факту следователи полиции Львовской области открыли уголовное производство за нарушение ПДД или вождение в состоянии опьянения.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять сроком от 3 до 5 лет. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
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