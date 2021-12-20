На Львовщине пьяный водитель вылетел с дороги в жилой дом

В селе Мерещев 19 декабря произошло ДТП – машина вылетела с дороги, снесла забор и оказалась во дворе жилого дома. Правоохранители установили, что водитель был пьян.

В результате аварии никто не пострадал. Виновника ДТП ждет штраф.

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Пьяный водитель вылетел с дороги в дом

В 20:30 на трассе Куровичи – Рогатин в селе Мерещев, 30-летний львовянин за рулем Peugeot превысил скорость. Мужчина не справился с управлением и слетел с дороги.

Машина повредила забор и въехала в жилой дом. К счастью, авария прошла без пострадавших. В крови водителя обнаружили 1,44 промилле алкоголя, что в 7 раз превышает допустимую норму.

Даже самые маленькие дозы алкоголя влияют на организм человека – у него нарушается координация движений, скорость реакции, зрение. Это влияет на управление автомобилем, ведь водитель не может адекватно оценивать ситуацию на дороге и вовремя реагировать на ее изменения. Это приводит к ДТП, часто – с летальными исходами.

Смотрите фото с места ДТП / Фото полиции Львовщины и "Варта 1"

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Водителю грозит штраф

Правоохранители составили на мужчину 2 админпротокола:

за "нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений или другого имущества";

за "управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения".

Максимальное наказание, которое грозит водителю, – 10,2 тысячи гривен штрафа с лишения водительского удостоверения на год.

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