Внаслідок аварії ніхто не постраждав. На винуватця ДТП чекає штраф.

До теми У Львові п'яний водій без прав вчинив 2 ДТП за кілька хвилин

П'яний водій вилетів з дороги у будинок

О 20:30 на трасі Куровичі – Рогатин, у селі Мерещів, 30-річний львів'янин за кермом Peugeot перевищив швидкість. Чоловік не впорався з керуванням та злетів з дороги.

Автівка пошкодила паркан та в'їхала в житловий будинок. На щастя, аварія минула без постраждалих. У крові водія виявили 1,44 проміле алкоголю, що у 7 разів перевищує допустиму норму.

Важливо! Навіть найменші дози алкоголю впливають на організм людини – у неї порушується координація рухів, швидкість реакції, зір. Це впливає на керування автомобілем, адже водій не може адекватно оцінювати ситуацію на дорозі та вчасно реагувати на її зміни. Це призводить до ДТП, часто – з летальними наслідками.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото поліції Львівщини та "Варта 1"

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Водієві загрожує штраф

Правоохоронці склали на чоловіка 2 адмінпротоколи:

за "порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд чи іншого майна";

за "керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння".

Максимальне покарання, яке загрожує водієві, – 10,2 тисячі гривень штрафу з позбавлення водійського посвідчення на рік.

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