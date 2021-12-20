Внаслідок аварії ніхто не постраждав. На винуватця ДТП чекає штраф.

До теми У Львові п'яний водій без прав вчинив 2 ДТП за кілька хвилин

П'яний водій вилетів з дороги у будинок

О 20:30 на трасі Куровичі – Рогатин, у селі Мерещів, 30-річний львів'янин за кермом Peugeot перевищив швидкість. Чоловік не впорався з керуванням та злетів з дороги.

Автівка пошкодила паркан та в'їхала в житловий будинок. На щастя, аварія минула без постраждалих. У крові водія виявили 1,44 проміле алкоголю, що у 7 разів перевищує допустиму норму.

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Водієві загрожує штраф

Правоохоронці склали на чоловіка 2 адмінпротоколи:

  • за "порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд чи іншого майна";
  • за "керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння".

Максимальне покарання, яке загрожує водієві, – 10,2 тисячі гривень штрафу з позбавлення водійського посвідчення на рік.

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