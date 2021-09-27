На Львовщине растет заболеваемость коронавирусом: у скольких пациентов есть прививки от COVID-19

Ситуация с коронавирусом на Львовщине – не самая лучшая. Каждый день количество больных и госпитализированных растет. Из более 1500 пациентов полностью вакцинированными являются лишь 1,2%.

Сейчас Львовская область находится в желтой карантинной зоне. Однако, если такая динамика сохранится, область может стать "красной".

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Число заболевших COVID-19 растет

Во Львовской области 26 сентября провели 1185 исследований на коронавирус. COVID-19 диагностировали у 241 человека:

Дрогобычский район – у 29 жителей;

Золочевский район – у 7;

Львовский район – у 180 (во Львове – 147);

Стрыйский район – у 6;

Яворовский район – у 3;

Червоноградский район – у 6;

Самборский район – у 10.

С диагнозом COVID-19 26 сентября госпитализировали 87 человек. В свою очередь, на самоизоляцию направили 570 жителей области. К сожалению, 13 больных умерли от осложнений. В реанимации сейчас находятся 99 человек, из них 38 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

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Только 1,2% пациентов с коронавирусом – полностью вакцинированы

По состоянию на 27 сентября в стационарах лечится 1581 пациент. Кроватная система загружена на 47,91%. Из всех госпитализированных 36 – вакцинированы одной дозой, а 19 – двумя.

Во Львовской областной инфекционной больнице находятся 145 больных;

в центре легочного здоровья – 245;

во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных – 213;

во Львовской областной детской клинической больнице "ОХМАТДЕТ" – 16;

в больнице скорой медицинской помощи Львова – 346;

в Стрыйской городской больнице – 118;

в Стебницкой городской больнице – 126;

в Рудковской больнице – 86;

в Новояворовской районной больнице №1 имени Юрия Липы – 102;

в Каменка-Бугской ЦРБ – 119;

в Сокальской ЦРБ – 59;

в Перемышлянской ЦРБ – 6.

С начала пандемии коронавирус обнаружили у более 148,3 тысячи жителей Львовской области. От осложнений болезни умерли 3850 человек. В свою очередь, вылечиться удалось более 136,38 тысячи больных.



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