На Львовщине растет заболеваемость коронавирусом: у скольких пациентов есть прививки от COVID-19
Источник:ЛОГА
Ситуация с коронавирусом на Львовщине – не самая лучшая. Каждый день количество больных и госпитализированных растет. Из более 1500 пациентов полностью вакцинированными являются лишь 1,2%.
Сейчас Львовская область находится в желтой карантинной зоне. Однако, если такая динамика сохранится, область может стать "красной".
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Число заболевших COVID-19 растет
Во Львовской области 26 сентября провели 1185 исследований на коронавирус. COVID-19 диагностировали у 241 человека:
- Дрогобычский район – у 29 жителей;
- Золочевский район – у 7;
- Львовский район – у 180 (во Львове – 147);
- Стрыйский район – у 6;
- Яворовский район – у 3;
- Червоноградский район – у 6;
- Самборский район – у 10.
С диагнозом COVID-19 26 сентября госпитализировали 87 человек. В свою очередь, на самоизоляцию направили 570 жителей области. К сожалению, 13 больных умерли от осложнений. В реанимации сейчас находятся 99 человек, из них 38 – подключены к аппаратам ИВЛ.
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Только 1,2% пациентов с коронавирусом – полностью вакцинированы
По состоянию на 27 сентября в стационарах лечится 1581 пациент. Кроватная система загружена на 47,91%. Из всех госпитализированных 36 – вакцинированы одной дозой, а 19 – двумя.
- Во Львовской областной инфекционной больнице находятся 145 больных;
- в центре легочного здоровья – 245;
- во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных – 213;
- во Львовской областной детской клинической больнице "ОХМАТДЕТ" – 16;
- в больнице скорой медицинской помощи Львова – 346;
- в Стрыйской городской больнице – 118;
- в Стебницкой городской больнице – 126;
- в Рудковской больнице – 86;
- в Новояворовской районной больнице №1 имени Юрия Липы – 102;
- в Каменка-Бугской ЦРБ – 119;
- в Сокальской ЦРБ – 59;
- в Перемышлянской ЦРБ – 6.
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