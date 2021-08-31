На Львовщине столкнулись ГАЗ и Volkswagen: 2 человека попали в реанимацию

31 августа 2021 , 10:45
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Источник:

полиция Львовщины

В селе Большие Грибовичи 30 августа произошло ДТП – столкнулись "ГАЗ" и Volkswagen. В результате аварии водитель и пешеход попали в реанимацию.

Правоохранители открыли уголовное производство. Сейчас они устанавливают обстоятельства ДТП.

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В результате ДТП Volkswagen вылетел на пешехода

  • Авария произошла в 16:06 В селе Большие Грибовичи Львовского района.
  • Как предварительно установили правоохранители, водитель "ГАЗ", 62-летний житель одного из сел района, столкнулся с машиной Volkswagen Golf, за рулем которой находился 25-летний житель Жовквы.
  • После этого Volkswagen вылетел за пределы дороги.
  • Там он сбил 41-летнего львовянина.
  • В результате ДТП 25-летний водитель и пешеход получили тяжелые травмы.
  • Их госпитализировали в реанимацию.


На Львовщине столкнулись ГАЗ и Volkswagen / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Виновнику ДТП грозит до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все обстоятельства аварии.

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Volkswagen наехал на львовянина / Фото полиции Львовщины


Пешеход и водитель Volkswagen попали в реанимацию / Фото полиции Львовщины

Автор: Ольга Котів