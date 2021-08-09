Вылетел на встречную: в сокрушительном ДТП на Львовщине пострадали 7 человек, среди которых дети
Источник:Полиция Львовщины
На трассе Киев – Чоп 9 августа столкнулись Citroen и "ВАЗ 2106". В результате аварии пострадали 7 человек, среди которых 2 детей. Движение затруднено. Его регулировали патрульные.
ДТП произошло в селе Козева. Правоохранители проводят расследование.
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На трассе Киев – Чоп столкнулись ВАЗ и Citroen
- В селе Козева примерно в 9:10 произошло сокрушительное ДТП.
- Водитель автомобиля Citroen, 31-летний житель одного из сел Стрыйского района, выехал на встречную полосу.
- Там он столкнулся с "ВАЗ-2106", которым управлял 22-летний житель Ровненской области.
- В результате аварии травмировались 7 человек.
- В частности, пострадали оба водителя и 3 пассажира ВАЗа возрасте 15, 16 и 20 лет.
- Также травмы получили 2 пассажира Citroen – 22-летняя местная жительница и 20-летний житель района.
- На месте аварии работали медики и правоохранители.
- Все пострадавшие были госпитализированы.
Смотрите видео с места ДТП:
Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, которое грозит виновнику ДТП, – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять автомобилями на тот же срок.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.
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ДТП произошло на встречной полосе / Фото Патрульной полиции Львовщины
Пострадали 5 человек / Фото Патрульной полиции Львовщины
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото Патрульной полиции Львовщины
Всех пострадавших госпитализировали / Фото полиции Львовщины