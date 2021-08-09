Вылетел на встречную: в сокрушительном ДТП на Львовщине пострадали 7 человек, среди которых дети

На трассе Киев – Чоп 9 августа столкнулись Citroen и "ВАЗ 2106". В результате аварии пострадали 7 человек, среди которых 2 детей. Движение затруднено. Его регулировали патрульные.

ДТП произошло в селе Козева. Правоохранители проводят расследование.

К теме Перебегал дорогу и погиб: на трассе Киев – Чоп мужчину сбил KIA и переехал автобус – фото

На трассе Киев – Чоп столкнулись ВАЗ и Citroen

В селе Козева примерно в 9:10 произошло сокрушительное ДТП.

Водитель автомобиля Citroen, 31-летний житель одного из сел Стрыйского района, выехал на встречную полосу.

Там он столкнулся с "ВАЗ-2106", которым управлял 22-летний житель Ровненской области.

В результате аварии травмировались 7 человек.

В частности, пострадали оба водителя и 3 пассажира ВАЗа возрасте 15, 16 и 20 лет.

Также травмы получили 2 пассажира Citroen – 22-летняя местная жительница и 20-летний житель района.

На месте аварии работали медики и правоохранители.

Все пострадавшие были госпитализированы.

Смотрите видео с места ДТП:



Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, которое грозит виновнику ДТП, – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять автомобилями на тот же срок.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.

Заметьте На трассе Киев – Чоп перевернулся Ford: человек и 2 детей попали в больницу – фото



ДТП произошло на встречной полосе / Фото Патрульной полиции Львовщины



Пострадали 5 человек / Фото Патрульной полиции Львовщины



Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото Патрульной полиции Львовщины



Всех пострадавших госпитализировали / Фото полиции Львовщины

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины