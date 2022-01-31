На Львовщине суд оштрафовал сбитого на пешеходном переходе мужчину

На Львовщине 39-летнего мужчину сбил автобус на переходе. Судья решил оштрафовать пешехода за нарушение правил дорожного движения.

Пока неизвестно, пострадал ли мужчина в результате ДТП. В постановлении суда этого не указали.

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Авто сбило пешехода на переходе

В постановлении суда говорится, что авария произошла 9 сентября 2021 года в селе Рудники Стрыйского района. Примерно в 20:20 мужчина внезапно вышел на пешеходный переход.

Там его сбил рейсовый автобус, который курсировал по маршруту Львов – Трускавец. Однако неизвестно, какие именно травмы получил пешеход. В полиции лишь уточнили, что его возраст – 39 лет.

Мужчину оштрафовали

По мнению суда, мужчина перед тем, как выйти на дорогу, должен был удостовериться в отсутствии автомобилей. Пешеход полностью признал свою вину.

Судья Николаевского райсуда Владимир Павлив, исследовав материалы дела, признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения. Его оштрафовали на 850 гривен.

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