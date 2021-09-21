Спасатели вырезали водителя из салона: на Львовщине Toyota перевернулась в кювет
Источник:ГСЧС Львовщины
В Червоноградском районе Львовщины 21 сентября произошло ДТП – автомобиль Toyota Corolla Verso вылетел в кювет и перевернулся. Тяжело травмированного водителя зажало в салоне.
Авария произошла в селе Новый Витков. Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.
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Машина перевернулась в кювет
В 4:37 спасателям поступило сообщение о ДТП в селе Новый Витков. Там водитель Toyota Corolla Verso не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.
К месту ДТП направили спасателей из Радехова и Червонограда. В результате аварии 41-летний водитель тяжело травмировался. Мужчину зажало в салоне искореженной машины.
Авто вылетело в кювет и перевернуллсь / Фото ГСЧС Львовщины
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Водителя вырезали из салона
Спасатели с помощью гидравлических инструментов деблокировали травмированного водителя из автомобиля. Медики осмотрели пострадавшего. Мужчину госпитализировали с травмами тяжелой степени.
К ликвидации последствий ДТП привлекли 8 сотрудников ГСЧС и 2 единицы спецтехники. Сейчас правоохранители проводят расследование. Они устанавливают причины и обстоятельства аварии.
Спасатели вырезали водителя из салона / Фото ГСЧС Львовщины