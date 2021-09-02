На Львовщине установили новый комплекс автофиксации нарушений ПДД: локации камер

На Львовщине установили новый комплекс фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Он начнет работать уже 3 сентября.

Камеру установили в селе Нагорное. Она будет фиксировать нарушения ПДД автоматически.

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На Львовщине заработает новый комплекс фиксации нарушений ПДД

Заместитель директора департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Билошицкий сообщил, что 3 сентября на Львовщине заработает еще один комплекс фото и видеофиксации нарушений ПДД. Его установили на трассе Киев – Чоп на 685 км + 309 автодороги, в селе Нагорное. Камеру направили в направлении села Долиновка.

На этом участке трассы действует ограничение скорости до 50 километров в час. Комплекс будет контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Где еще стоят комплексы фиксации нарушений ПДД

на 21 километре + 671 и 53 километре + 580 трассы М-10 Львов – Краковец (ограничение скорости 50 километров в час)

на 3 километре + 360 Западного обхода города Львова (ограничение скорости 50 километров в час)

на 16 километре + 153 автодороги М-11 в направлении Львова (ограничение скорости 50 километров в час)

на 21 километре + 671 автодороги М-10, в направлении Львова (ограничение скорости 50 километров в час)

на 53 километре + 580 автодороги М-10, в направлении Краковца (ограничение скорости 50 километров в час)

на 528 километре + 459 автодороги М-06 в направлении Луцка (ограничение скорости 50 километров в час)

на 3 километре + 360 автодороги М-10-01, в направлении села Рясне (ограничение скорости 50 километров в час).