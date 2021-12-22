На Львовщине задержали "вора в законе" из санкционного списка СНБО

Во Львовской области СБУ задержала "вора в законе". Правоохранители проверяют причастность России в попытках обострить криминогенную ситуацию на западе Украины.

Злоумышленник прибыл в Украину с Южного Кавказа, чтобы создавать и координировать преступные группы. На родине преступник известный уголовник, который причастен к тяжким и особо тяжким преступлениям.

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Россиянин находится в санкционном списке СНБО

В мае 2021 года СНБО внес преступника в подсанкционный список, потому что он систематически угрожал государственной безопасности нашей страны. Ему запретили въезд в государство.

Предварительно известно, что уголовник пытался скрыто находиться на Львовщине, чтобы влиять на криминальную среду. Для этого планировал создать преступную организацию с разветвленными ячейками на территории региона.

Чтобы пересечь границу и скрыть свое пребывание в Украине, он хотел использовать поддельные документы.

Санкции СНБО: последние новости

Около 40 юридических лиц меняли свое название после того как против них ввел санкции СНБО. Это 12% от общего количества компаний, которые есть в списке. Все эти компании, согласно решению СНБО, не имеют права работать в Украине. Пока в списке размещены 333 украинских юридических лица.

Также Совет национальной безопасности и обороны ошибочно вводил санкции против 108 человек. Они касаются так называемых "воров в законе".

15 октября на заседании СНБО ввел новые санкции против людей, которые были причастны к "выборам" на оккупированных территориях.

Кабинет Министров поддержал план наложения санкций на 3 компании, которые завладели самолетами, которые уже находились под ограничениями. Ранее санкции ввел Совет по нацбезопасности и обороне.

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Злоумышленнику сообщили о подозрении за незаконное пересечение государственной границы Украины. Идет следствие, решают вопрос о том, чтобы взять его под стражу.