Все эти компании, согласно решению СНБО, не имеют права работать в Украине. Пока в списке размещены 333 украинских юридических лица.

Между тем Российские санкционные товары хотели незаконно ввезти из Беларуси в Украину

Большинство из этих компаний угрожали национальным интересам

Большинство компаний, которые попали под карательные ограничения, оказались там из-за создания угрозы национальным интересам Украины. В частности, речь идет об угрозе национальной безопасности и содействии террористической деятельности.

Смена названия не убирает компании из перечня

Однако смена названия не спасает эти компании от санкций: в перечне они все равно остаются. Статус юридического лица неизменен, как и регистрационный код.

Проблем могут набраться компании, которые заключили контракт с подсанкционными, так как они могут нанести ущерб своей репутации и получить материальный ущерб.

Очевидно, изменение названия юридического лица направлено на возможность продолжения его хозяйственной деятельности, несмотря на действующие санкции. Но, конечно, такие действия являются лишь введением в заблуждение и не могут снять с компании ограничения,

– объяснил руководитель корпоративных продуктов Опендатабот Федор Сафир.

Обратите внимание! В Опендабот советуют: чтобы обезопасить свой бизнес, нужно всегда проверять контрагента по коду ЕГРПОУ.

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Последние новости о санкциях СНБО:

Большинство лиц, которые попали в так называемый "список контрабандистов" СНБО, возобновили свою деятельность.

В ГБР говорят, что контрабандисты распределили потоки и привлекли новых юридических лиц.

Последнее решение по санкциям было введено в действие президентом Зеленским 18 ноября.

Карательные ограничения касались сотрудников российских спецслужб. В перечне были 28 человек.

10 ноября СНБО принял решение относительно трех самолетов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Против компаний, на которые они зарегистрированы, тоже ввели санкции.

Смотрите видео с заявлением СНБО о количестве российских войск на границе Украины: