Усі ці компанії, згідно з рішенням РНБО, не мають права працювати в Україні. Поки що у списку розміщені 333 українські юридичні особи.

Тим часом Російські санкційні товари хотіли незаконно ввезти з Білорусі в Україну

Більшість з цих компаній загрожували національним інтересам

Більшість компаній, які потрапили під каральні обмеження, опинились там через створення загрози національним інтересам України. Зокрема, мовиться про загрозу національній безпеці та сприяння терористичній діяльності.

Зміна назви не прибирає компанії з переліку

Проте зміна назви не рятує ці компанії від санкцій: у переліку вони все одно залишаються. Статус юридичної особи – незмінний, як і реєстраційний код.

Проблем можуть набратись компанії, які уклали контракт з підсанкційними, адже вони можуть завдати збитків своїй репутації та й отримати матеріальну шкоду.

Вочевидь, зміна назви юридичної особи направлена на можливість продовження її господарської діяльності попри чинні санкції. Але, звісно, такі дії є лише введенням в оману та не можуть зняти з компанії обмеження,

– пояснив керівник корпоративних продуктів Опендатабот Федір Сафір.

Зверніть увагу! В Опендабот радять, аби убезпечити свій бізнес, треба завжди перевіряти контрагента за кодом ЄДРПОУ.

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Останні новини про санкції РНБО:

Більшість осіб, які потрапили у так званий "список контрабандистів" РНБО відновили свою діяльність.

У ДБР кажуть, що контрабандисти розподілили потоки і залучили нових юридичних осіб.

Останнє рішенням щодо санкцій було введене у дію президентом Зеленським 18 листопада.

Каральні обмеження стосувались співробітників російських спецслужб. У переліку були 28 осіб.

10 листопада РНБО прийняла рішення щодо трьох літаків Віктора Медведчука та Тараса Козака. Проти компаній, на які вони зареєстровані, теж запровадили санкції.

Дивіться відео з заявою РНБО про кількість російських військ на кордоні України: