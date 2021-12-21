У пункт пропуску "Доманове" прибув автомобіль з вантажем "запасні частини до автомобілів", яким керував українець. Він привіз товар з Білорусі для одного з підприємств.

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Під час перевірки митники виявили відсутність інформації щодо виробника в товаросупровідних документах.

Водночас на самих запчастинах було вказано, що вони виготовлені у Росії на ПАТ "КAMAЗ".

Довідка. Це підприємство входить до переліку юридичних осіб, щодо яких, згідно з рішенням Ради нацбезпеки й оборони, застосовано санкції з повної заборони ввезення чи транзиту в Україну товарів.



В Україну хотіли завезти заборонені російські товари / Фото Держприкордонслужби

За даними прикордонників, вантажівка перевозила понад 800 запчастин російського виробництва, вартість яких становить майже 400 тисяч гривень.

Правоохоронці вже повернули автомобіль на територію Білорусі.

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