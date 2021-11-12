Щоб не сплачувати повну суму мита, зловмисники вказали неправдиву інформацію в документах. Про це розповіли в Державному бюро розслідувань.

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ДБР викрило схему, з допомогою якої намагались ухилитись від сплати мита

Державне бюро розслідувань заблокувало незаконне ввезення в нашу країну партії товарів широкого вжитку, чим відвернуло збитки державі на 300 тисяч доларів,

– розповіли у відомстві.

У ДБР повідомили, що дізнались про намір представників комерційної структури ввезти вантаж в Україну з незаконним звільненням від митного оформлення. Наразі відомо, що:

товари мали перевезти через митний пост "Ягодин" Волинської митниці;

водій фури з причепом надав неправдиві документи;

зокрема він зазначив, що нібито транспортує "емульгатори для катіонних застигаючих асфальтових емульсій" загальною вагою понад 1,5 тонни та митною вартістю майже 200 тисяч гривень.

оглянувши авто, правоохоронці зафіксували – вантаж значно важчий та не відповідає супровідній документації.



Водій надав неправдиві документи щодо товару, який перевозив / Фото ДБР

За дорученням слідчого ДБР митники повторно оглянули вантаж та з'ясували, що насправді фура перевозила 25 тонн товарів широкого вжитку.



Під виглядом емульгаторів перевозили шкарпетки та інші товари / Фото ДБР

ДБР викрило схему уникнення мита: дивіться відео

Наразі ДБР перевіряє, чи причетні до оборудки посадовців митної служби. Триває слідство.

Коротко про останні викриття ДБР