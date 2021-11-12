Щоб не сплачувати повну суму мита, зловмисники вказали неправдиву інформацію в документах. Про це розповіли в Державному бюро розслідувань.
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ДБР викрило схему, з допомогою якої намагались ухилитись від сплати мита
Державне бюро розслідувань заблокувало незаконне ввезення в нашу країну партії товарів широкого вжитку, чим відвернуло збитки державі на 300 тисяч доларів,
– розповіли у відомстві.
У ДБР повідомили, що дізнались про намір представників комерційної структури ввезти вантаж в Україну з незаконним звільненням від митного оформлення. Наразі відомо, що:
- товари мали перевезти через митний пост "Ягодин" Волинської митниці;
- водій фури з причепом надав неправдиві документи;
- зокрема він зазначив, що нібито транспортує "емульгатори для катіонних застигаючих асфальтових емульсій" загальною вагою понад 1,5 тонни та митною вартістю майже 200 тисяч гривень.
- оглянувши авто, правоохоронці зафіксували – вантаж значно важчий та не відповідає супровідній документації.
Водій надав неправдиві документи щодо товару, який перевозив / Фото ДБР
За дорученням слідчого ДБР митники повторно оглянули вантаж та з'ясували, що насправді фура перевозила 25 тонн товарів широкого вжитку.
Під виглядом емульгаторів перевозили шкарпетки та інші товари / Фото ДБР
ДБР викрило схему уникнення мита: дивіться відео
Наразі ДБР перевіряє, чи причетні до оборудки посадовців митної служби. Триває слідство.
Коротко про останні викриття ДБР
- 11 листопада ДБР затримало депутата Херсонської обласної ради. Він вимагав у власника рекламного агентства 300 тисяч гривень за посередницьку послугу.
- ДБР підрахувало збитки бюджету України через зловживання чиновників, які прагнуть особистої вигоди. За 3 роки своєї діяльності встановили втрати на 524 мільйони гривень.
- 9 листопада викрили двох працівників Львівської митниці, які були учасниками схеми вивезення брухту кольорових та дорогоцінних металів. Оборудка спричинила збитки приблизно на 100 мільйонів гривень.