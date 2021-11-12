Чтобы не платить полную сумму пошлины, злоумышленники указали ложную информацию в документах. Об этом рассказали в Государственном бюро расследований.

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ГБР разоблачило схему, с помощью которой пытались уклониться от уплаты пошлины

Государственное бюро расследований заблокировало незаконный ввоз в нашу страну партии товаров широкого потребления, чем предотвратило убытки государству на 300 тысяч долларов,

– рассказали в ведомстве.

В ГБР сообщили, что узнали о намерении представителей коммерческой структуры ввезти груз в Украину с незаконным освобождением от таможенного оформления. Сейчас известно, что:

товары должны были перевезти через таможенный пост "Ягодин" Волынской таможни;

водитель фуры с прицепом предоставил ложные документы;

в частности он отметил, что якобы транспортирует "эмульгаторы для катионных застывающих асфальтовых эмульсий" общим весом более 1,5 тонны и таможенной стоимостью почти 200 тысяч гривен.

осмотрев авто, правоохранители зафиксировали – груз значительно тяжелее и не соответствует сопроводительной документации.



Водитель предоставил ложные документы о товаре, который перевозил / Фото ГБР

По поручению следователя ГБР таможенники осмотрели груз и выяснили, что на самом деле фура перевозила 25 тонн товаров широкого потребления.



Под видом эмульгаторов для катионных застывающих асфальтовых эмульсий перевозили носки и другие товары / Фото ГБР

ГБР разоблачило схему уклонения от пошлины: смотрите видео

Сейчас ГБР проверяет, причастны ли к сделке должностные лица таможенной службы. Идет следствие.

Кратко о последних разоблачениях ГБР