Чтобы не платить полную сумму пошлины, злоумышленники указали ложную информацию в документах. Об этом рассказали в Государственном бюро расследований.
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ГБР разоблачило схему, с помощью которой пытались уклониться от уплаты пошлины
Государственное бюро расследований заблокировало незаконный ввоз в нашу страну партии товаров широкого потребления, чем предотвратило убытки государству на 300 тысяч долларов,
– рассказали в ведомстве.
В ГБР сообщили, что узнали о намерении представителей коммерческой структуры ввезти груз в Украину с незаконным освобождением от таможенного оформления. Сейчас известно, что:
- товары должны были перевезти через таможенный пост "Ягодин" Волынской таможни;
- водитель фуры с прицепом предоставил ложные документы;
- в частности он отметил, что якобы транспортирует "эмульгаторы для катионных застывающих асфальтовых эмульсий" общим весом более 1,5 тонны и таможенной стоимостью почти 200 тысяч гривен.
- осмотрев авто, правоохранители зафиксировали – груз значительно тяжелее и не соответствует сопроводительной документации.
Водитель предоставил ложные документы о товаре, который перевозил / Фото ГБР
По поручению следователя ГБР таможенники осмотрели груз и выяснили, что на самом деле фура перевозила 25 тонн товаров широкого потребления.
Под видом эмульгаторов для катионных застывающих асфальтовых эмульсий перевозили носки и другие товары / Фото ГБР
ГБР разоблачило схему уклонения от пошлины: смотрите видео
Сейчас ГБР проверяет, причастны ли к сделке должностные лица таможенной службы. Идет следствие.
Кратко о последних разоблачениях ГБР
- 11 ноября ГБР задержало депутата Херсонского областного совета. Он требовал у владельца рекламного агентства 300 тысяч гривен за посредническую услугу.
- ГБР подсчитало убытки бюджета Украины из-за злоупотреблений чиновников, которые стремятся к личной выгоде. За 3 года своей деятельности установили потери на 524 миллиона гривен.
- 9 ноября разоблачили двух работников Львовской таможни, которые были участниками схемы вывоза лома цветных и драгоценных металлов. Сделка повлекла убытки примерно на 100 миллионов гривен.