Відповідний указ опублікували на сайті глави української держави. Він набирає чинності з дня його опублікування.

Важливо Щодо 108 людей, яких у списки РНБО внесли з помилками, таки ввели санкції

Загалом до санкційного списку увійшли 28 співробітників російських спецслужб. Термін дії заборони – 3 роки.

Що передбачають санкції України

Блокування активів. Тобто тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном.

Обмеження всіх торговельних операцій та припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.

Запобігання виведенню капіталів за межі України.

Зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів на користування надрами.

Позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення.

Також особам, які потрапили у санкційний список заборонена:

участь у приватизації,

оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах.

Як минуло засідання РНБО 20 серпня

Наприкінці літа Рада національної безпеки й оборони провела чергове засідання. Олексій Данілов під час брифінгу повідомив, що на зібрання запровадили санкції проти низки осіб, зокрема: