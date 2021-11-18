Відповідний указ опублікували на сайті глави української держави. Він набирає чинності з дня його опублікування.

Важливо Щодо 108 людей, яких у списки РНБО внесли з помилками, таки ввели санкції

Загалом до санкційного списку увійшли 28 співробітників російських спецслужб. Термін дії заборони – 3 роки.

Що передбачають санкції України

  • Блокування активів. Тобто тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном.
  • Обмеження всіх торговельних операцій та припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.
  • Запобігання виведенню капіталів за межі України.
  • Зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів на користування надрами.
  • Позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення.

Також особам, які потрапили у санкційний список заборонена:

  • участь у приватизації,
  • оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах.

Як минуло засідання РНБО 20 серпня

Наприкінці літа Рада національної безпеки й оборони провела чергове засідання. Олексій Данілов під час брифінгу повідомив, що на зібрання запровадили санкції проти низки осіб, зокрема: