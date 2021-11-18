Відповідний указ опублікували на сайті глави української держави. Він набирає чинності з дня його опублікування.
Важливо Щодо 108 людей, яких у списки РНБО внесли з помилками, таки ввели санкції
Загалом до санкційного списку увійшли 28 співробітників російських спецслужб. Термін дії заборони – 3 роки.
Що передбачають санкції України
- Блокування активів. Тобто тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном.
- Обмеження всіх торговельних операцій та припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.
- Запобігання виведенню капіталів за межі України.
- Зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів на користування надрами.
- Позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення.
Також особам, які потрапили у санкційний список заборонена:
- участь у приватизації,
- оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах.
Як минуло засідання РНБО 20 серпня
Наприкінці літа Рада національної безпеки й оборони провела чергове засідання. Олексій Данілов під час брифінгу повідомив, що на зібрання запровадили санкції проти низки осіб, зокрема:
- Нардепа Андрія Деркача та осіб, які також перебувають під обмеженнями Сполучених Штатів.
- Так званих "суддів" та чиновників окупованого Криму, а також стосовно окупаційних ЗМІ. Перелік оприлюднять згодом.
- Головного редактора "Страни" Ігоря Гужви, пов'язаних з ним людей і компанії, а також пропагандистів Ольги та Анатолія Шаріїв.
- Ватажка проросійських бойовиків на Донбасі Дениса Пушиліна. Накладені обмеження стосуватимуться інформаційних ресурсів, які він реєструє на окупованих територіях.