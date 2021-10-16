Об этом на брифинге 15 октября сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Читайте подробнее В санкционных списках криминалитета МВД допустило ошибки в отношении 108 человек
СМИ опубликовали список
Журналисты в субботу, 16 октября, обнародовали имена лиц, против которых Совет национальной безопасности и обороны ошибочно ввел санкции, в частности:
- Есин Егор 1975 года рождения, гражданин России;
- Чантурия Иракли 1983 года рождения, гражданин Грузии;
- Лысенко Сергей 1954 года рождения, гражданин Украины;
- Лобжанидзе Георгий 1971 года рождения, гражданин Украины;
- Ашумов Глеб Эльбрусович 1982 года рождения, гражданин Украины;
- Артемов Александр 1968 года рождения, гражданин Украины;
- Гвинцадзе Александр 1974 года рождения, гражданин Украины;
- Хмелидзе Георгий 1960 года рождения, гражданин Украины;
- Абдуллаев Эльшад Рассул Оглы 1969 года рождения, гражданин Азербайджана;
- Абдулаев Тофиг Рамиль Оглы 1981 года рождения, гражданин Азербайджана.
Брифинг Алексея Данилова: смотрите видео
Санкции СНБО против криминалитета
- Президент Владимир Зеленский заявил, что СНБО применил персональные санкции к 557 "ворам в законе". По его словам, такие же ограничения ввели и против 111 "криминальных авторитетов".
- Глава государства отметил, что большинство из них находится не в Украине. Он отметил, что на заседании сделали все, чтобы количество "воров в законе" вскоре и навсегда – "равнялась нулю".