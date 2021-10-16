Об этом на брифинге 15 октября сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Читайте подробнее В санкционных списках криминалитета МВД допустило ошибки в отношении 108 человек

СМИ опубликовали список

Журналисты в субботу, 16 октября, обнародовали имена лиц, против которых Совет национальной безопасности и обороны ошибочно ввел санкции, в частности:

Есин Егор 1975 года рождения, гражданин России;

Чантурия Иракли 1983 года рождения, гражданин Грузии;

Лысенко Сергей 1954 года рождения, гражданин Украины;

Лобжанидзе Георгий 1971 года рождения, гражданин Украины;

Ашумов Глеб Эльбрусович 1982 года рождения, гражданин Украины;

Артемов Александр 1968 года рождения, гражданин Украины;

Гвинцадзе Александр 1974 года рождения, гражданин Украины;

Хмелидзе Георгий 1960 года рождения, гражданин Украины;

Абдуллаев Эльшад Рассул Оглы 1969 года рождения, гражданин Азербайджана;

Абдулаев Тофиг Рамиль Оглы 1981 года рождения, гражданин Азербайджана.

Обратите внимание! Полный список имен – читайте по ссылке.

Брифинг Алексея Данилова: смотрите видео

Санкции СНБО против криминалитета