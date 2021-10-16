Про це на брифінгу 15 жовтня повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Читайте детальніше У санкційних списках криміналітету МВС допустило помилки щодо 108 осіб

ЗМІ опублікували список

Журналісти у суботу, 16 жовтня, оприлюднили імена осіб, проти яких Рада національної безпеки й оборони помилково ввела санкції, зокрема:

Єсін Єгор 1975 року народження, громадянин Росії;

Чантурія Іраклі 1983 року народження, громадянин Грузії;

Лисенко Сергій 1954 року народження, громадянин України;

Лобжанідзе Георгій 1971 року народження, громадянин України;

Ашумов Гліб Ельбрусовіч 1982 року народження, громадянин України;

Артемов Олександр 1968 року народження, громадянин України;

Гвінцадзе Олександр 1974 року народження, громадянин України;

Хмелідзе Георгій 1960 року народження, громадянин України;

Абдулаєв Ельшад Рассул Огли 1969 року народження, громадянин Азербайджану;

Абдулаєв Тофіг Раміль Огли 1981 року народження, громадянин Азербайджану.

Зверніть увагу! Повний список імен – читайте за посиланням.

Брифінг Олексія Данілова: дивіться відео

Санкції РНБО проти криміналітету