Таку заяву зробив Олексій Данілов на брифінгу після засідання РНБО. 15 жовтня члени Ради нацбезпеки розглядали стан впровадження санкцій щодо контрабандистів і "ворів у законі".

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Помилилися щодо 108 осіб

На превеликий жаль, у рішеннях РНБО, які готували раніше, була свідома чи несвідома помилка щодо 108 осіб...,

– сказав Данілов.

Глава МВС Денис Монастирський розповів, що 8 людей, які були причетними до оформлення документів, понесли покарання. Частина з них була звільнення з МВС, 2 людей понизили на посадах.

Про характер помилки: чи це одруки у прізвищах, чи внесення не тих осіб, Данілов не розповів. Просто зазначив, що помилки уже виправили.

"Вори в законі" вже не в Україні

Монастирський на засіданні також розповів про те, як просувається слідство щодо підсанкційного криміналітету. Олексій Данілов розповів, що усі 17 "кримінальних авторитетів", на яких наклали санкції, не є "на волі": частина залишила Україну, а інша – перебуває у СІЗО.

Крім того, МВС перевірить інформацію щодо 9 осіб, які є волонтерами чи добровольцями армії.

Зверніть увагу! Раніше Олексій Данілов заявляв, що ніхто не потрапляє у санкційний список "просто так". Мовляв, серед добровольців є причетний до пограбування ювелірної крамниці у Києві. Ще один чоловік наразі перебуває у СІЗО. Окрім того, 2 людей проходять по карних справах.

Брифінг Олексія Данілова після засідання РНБО

Санкції РНБО проти криміналітету: коротко