Таку заяву зробив Олексій Данілов на брифінгу після засідання РНБО. 15 жовтня члени Ради нацбезпеки розглядали стан впровадження санкцій щодо контрабандистів і "ворів у законі".
Детальніше Оборонка, біобезпека і санкції: які питання обговорили на засіданні РНБО
Помилилися щодо 108 осіб
На превеликий жаль, у рішеннях РНБО, які готували раніше, була свідома чи несвідома помилка щодо 108 осіб...,
– сказав Данілов.
Глава МВС Денис Монастирський розповів, що 8 людей, які були причетними до оформлення документів, понесли покарання. Частина з них була звільнення з МВС, 2 людей понизили на посадах.
Про характер помилки: чи це одруки у прізвищах, чи внесення не тих осіб, Данілов не розповів. Просто зазначив, що помилки уже виправили.
"Вори в законі" вже не в Україні
Монастирський на засіданні також розповів про те, як просувається слідство щодо підсанкційного криміналітету. Олексій Данілов розповів, що усі 17 "кримінальних авторитетів", на яких наклали санкції, не є "на волі": частина залишила Україну, а інша – перебуває у СІЗО.
Крім того, МВС перевірить інформацію щодо 9 осіб, які є волонтерами чи добровольцями армії.
Брифінг Олексія Данілова після засідання РНБО
Санкції РНБО проти криміналітету: коротко
- РНБО 14 травня РНБО застосувала персональні санкції до 557 "злодіїв у законі".
- Такі ж обмеження ввели й проти "кримінальних авторитетів".
- Зеленський додав, що більшість з них перебуває не в Україні.
- Уже 20 травня поліцейські затримали 2 найвпливовіших "злодіїв в законі" в Україні – "Умку" та "Лашу Сван".
- У червні Данілов заявив, що РНБО перевірить трьох кримінальних авторитетів, які скаржаться, що їх внесли в санкційний список до "ворів у законі" несправедливо.