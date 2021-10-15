Такое заявление сделал Алексей Данилов на брифинге после заседания СНБО. 15 октября члены Совета нацбезопасности рассматривали состояние введения санкций в отношении контрабандистов и "воров в законе".

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Ошиблись в отношении 108 человек

К большому сожалению, в решениях СНБО, которые готовили ранее, была сознательная или бессознательная ошибка в отношении 108 человек...

– сказал Данилов.

Глава МВД Денис Монастырский рассказал, что 8 человек, которые были причастны к оформлению документов, понесли наказание. Часть из них была уволена из МВД, 2 человек понизили в должностях.

О характере ошибки: это опечатки в фамилиях или внесение не тех лиц, Данилов не рассказал. Просто отметил, что ошибки уже исправили.

"Воры в законе" уже не в Украине

Монастырский на заседании также рассказал о том, как продвигается следствие по подсанкционному криминалитету. Алексей Данилов рассказал, что все 17 "криминальных авторитетов", на которых наложили санкции, не на "на воле": часть покинула Украину, а другая – находится в СИЗО.

Кроме того, МВД проверит информацию относительно 9 человек, которые являются волонтерами или добровольцами армии.

Обратите внимание! Ранее Алексей Данилов заявлял, чт о никто не попадает в санкционный список "просто так". Мол, среди добровольцев есть причастный к ограблению ювелирного магазина в Киеве. Еще один мужчина сейчас находится в СИЗО. Кроме того, 2 человека проходят по уголовным делам.

Брифинг Алексея Данилова после заседания СНБО

Санкции СНБО против криминалитета: коротко