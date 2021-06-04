Секретар Ради нацбезпеки і оборони Данілов зауважив: у санкційні списки потрапляють виключно за скоєння різноманітних злочинів.

Зауважте Брифінг Данілова за підсумками РНБО: онлайн-трансляція

Жодна випадкова людина не може потрапити у санкційні списки,

– запевнив Данілов.

За що добровольці потрапили у список

Данілов заявив, що один із ветеранів АТО є причетним до пограбування ювелірної крамниці У Києві. Під час інциденту вбили охоронця. Ще один чоловік наразі перебуває у СІЗО. Окрім того, 2 людей проходять по карних справах.

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