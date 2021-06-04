Онлайн-трансляцію спілкування секретаря РНБО з представниками засобів масової інформації можна переглянути на 24 каналі.
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Що відомо про засідання РНБО
Президент Володимир Зеленський затвердив порядок денний засідання, який склав Олексій Данілов.
У переліку від секретаря РНБО було 8 питань, але їхній зміст традиційно не оприлюднили для загального перегляду.
- Однак зазначили, що серед іншого, планують обговорити питання щодо поглиблення співробітництва з НАТО.
Варто також додати, що протягом тижня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що РНБО відбудеться 3 червня. Однак пізніше в Офісі Президента наголосили, що засідання пройде 4 червня.
Брифінг Данілова за підсумками Ради нацбезпеки: дивіться відео
Попередні засідання РНБО: коротко
- Наприкінці лютого РНБО ввела санкції проти Медведчука, його дружини та його соратника Тараса Козака. Через останні закрили Zik, 112 і Newsone.
- У березні ввели санкції проти Віктора Януковича та інших колишніх українських високопосадовців та експрацівників правоохоронних органів.
- На початку квітня Рада нацбезпеки та оборони ввела санкції проти найбільших українських контрабандистів.
- 15 квітня РНБО ввела додаткові санкції проти контрабандистів, а також переглянули обмеження щодо російських ресурсів.
- У травні РНБО застосувала персональні санкції до 557 "злодіїв у законі". Такі ж обмеження ввели й проти 111 "кримінальних авторитетів".