Онлайн-трансляцію спілкування секретаря РНБО з представниками засобів масової інформації можна переглянути на 24 каналі.

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Що відомо про засідання РНБО

Президент Володимир Зеленський затвердив порядок денний засідання, який склав Олексій Данілов.

У переліку від секретаря РНБО було 8 питань, але їхній зміст традиційно не оприлюднили для загального перегляду.

Однак зазначили, що серед іншого, планують обговорити питання щодо поглиблення співробітництва з НАТО.

Варто також додати, що протягом тижня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що РНБО відбудеться 3 червня. Однак пізніше в Офісі Президента наголосили, що засідання пройде 4 червня.

Брифінг Данілова за підсумками Ради нацбезпеки: дивіться відео

Попередні засідання РНБО: коротко