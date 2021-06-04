Онлайн-трансляцию общения секретаря СНБО с представителями средств массовой информации можно посмотреть на 24 канале.

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Что известно о заседании СНБО

Президент Владимир Зеленский утвердил повестку дня заседания, которую составил Алексей Данилов.

В перечне от секретаря СНБО было 8 вопросов, но их содержание традиционно не обнародовали для общего просмотра.

Однако отметили, что среди прочего, планируют обсудить вопрос об углублении сотрудничества с НАТО.

Стоит также добавить, что в течение недели в СМИ появилась информация о том, что СНБО состоится 3 июня. Однако позже в Офисе президента отметили, что заседание пройдет 4 июня.

Брифинг Данилова по итогам Совета нацбезопасности: смотрите видео

Предыдущие заседания СНБО: кратко