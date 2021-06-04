Онлайн-трансляцию общения секретаря СНБО с представителями средств массовой информации можно посмотреть на 24 канале.
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Что известно о заседании СНБО
Президент Владимир Зеленский утвердил повестку дня заседания, которую составил Алексей Данилов.
В перечне от секретаря СНБО было 8 вопросов, но их содержание традиционно не обнародовали для общего просмотра.
- Однако отметили, что среди прочего, планируют обсудить вопрос об углублении сотрудничества с НАТО.
Стоит также добавить, что в течение недели в СМИ появилась информация о том, что СНБО состоится 3 июня. Однако позже в Офисе президента отметили, что заседание пройдет 4 июня.
Брифинг Данилова по итогам Совета нацбезопасности: смотрите видео
Предыдущие заседания СНБО: кратко
- В конце февраля СНБО ввел санкции против Медведчука, его жены и его соратника Тараса Козака. Из-за последних закрыли Zik, 112 и Newsone.
- В марте ввели санкции против Виктора Януковича и других бывших украинских чиновников и бывших сотрудников правоохранительных органов.
- В начале апреля Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против крупнейших украинских контрабандистов.
- 15 апреля СНБО ввел дополнительные санкции против контрабандистов, а также пересмотрели ограничения в отношении российских ресурсов.
- В мае СНБО применил персональные санкции к 557"ворам в законе". Такие же ограничения ввели и против 111 "криминальных авторитетов".