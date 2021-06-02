Указ набрав чинності від моменту його опублікування. Контроль виконання рішення поклали на секретаря РНБО Олексія Данілова.

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Що передбачає рішення РНБО

РНБО прийняла певні рішення, щоб активізувати процес мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях.:

Кабміну доручили протягом 2 місяців підготувати законопроєкти щодо запровадження на тимчасово окупованому Донбасі правосуддя перехідного періоду, подолання наслідків війни та досягнення соціальної злагоди.

За 3 місяці уряд повинен внести зміни та продовжити до 2023 року Державну цільову програму відновлення та розбудови миру в східних регіонах України.

Крім того, мають забезпечити функціонування системи державного іномовлення із державними кореспондентськими пунктами в Україні та за кордоном;

РНБО доручила Кабміну разом з СБУ розглянути відкликання мережевих ресурсів, які виділені операторам телекомунікацій, що діють на Донбасі.

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