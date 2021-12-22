Зловмисник прибув до України з Південного Кавказу, щоб створювати і координувати злочинні групи. На батьківщині злочинець відомий кримінальник, який причетний до тяжких і особливо тяжких злочинів.

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Росіянин перебуває у списку санкцій РНБО

У травні 2021 року РНБО внесла злочинця у підсанкційний список, тому що він систематично загрожував державній безпеці нашої країни. Йому заборонили в'їзд у державу.

Попередньо відомо, що кримінальник намагався приховано перебувати на Львівщині, щоб впливати на кримінальне середовище. Для цього планував створити злочинну організацію із розгалуженими осередками на території регіону.

Щоб перетнути кордон і приховати своє перебування в Україні, він хотів використовувати підроблені документи.

Важливо! Зловмиснику повідомили про підозру за незаконне перетинання державного кордону України. Триває слідство, вирішують питання про те, щоб взяти його під варту.

Санкції РНБО: останні новини

Близько 40 юридичних осіб змінювали свою назву після того як проти них ввела санкції РНБО. Це 12% від загальної кількості компаній, які є в переліку. Усі ці компанії, згідно з рішенням РНБО, не мають права працювати в Україні. Поки що у списку розміщені 333 українські юридичні особи.

Також Рада національної безпеки й оборони помилково запроваджувала санкції проти 108 осіб. Вони стосуються так званих "злодіїв у законі".

15 жовтня на засіданні РНБО ввела нові санкції проти людей, які були причетні до "виборів" на окупованих територіх.

Кабінет Міністрів підтримав план накладання санкцій на 3 компанії, які заволоділи літаками, що вже перебували під обмеженнями. Раніше санкції запровадила Рада з нацбезпеки та оборони.

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