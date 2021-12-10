Львовские активисты разрисовали филиал тату-студии, где издевались над свиньей: видео

Работники киевской Tattoo Lamarch Studio похвастались в соцсетях своим жестоким отношением к животным. Сообщение вызвало большое возмущение у украинцев, поэтому активисты начали наведываться в филиалы салона, в частности во львовский.

Работники киевской тату-студии сделали татуировку свинье. Этим инцидентом заинтересовались не только зоозащитники, но полиция.

К теме Киевская тату-студия решила хайпонуть и якобы набила большое тату на спине живой свиньи

Активисты посетили филиал Tattoo Lamarch Studio

В киевских сообществах в соцсетях 8 декабря появилась жестокая реклама Tattoo Lamarch Studio. В сообщении говорилось, что там свинье якобы сделали самую большую татуировку. На фото были трое работников салона и измученное животное, лежавшее на полу. Пользователей соцсетей возмутило такое издевательство над свиньей.

Львовские активисты решили посетить местный филиал Tattoo Lamarch Studio. Он расположен по улице Ярослава Мудрого, 1.

Сегодня мы с неравнодушными львовянами посетили тату-салон Lamarch. Мы присоединились к акции солидарности, которая проводится в Киеве и Одессе. Мы не допустим издевательства над животными, тем более издевательства ради цели пропиариться и разрекламировать свой бизнес,

– отметил активист на видео.

Львовские активисты вечером сорвали вывеску печально известного тату-салона. Кроме того, они разрисовали его фасад красной краской.

Смотрите видео львовских активистов:

Коротко о скандале вокруг Tattoo Lamarch Studio