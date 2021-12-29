Львовские травмпункты переполнены: приходят десятки жертв гололеда

Во Львове 29 декабря появился сильный гололед. Из-за этого в травмпункты начали обращаться десятки людей, которые упали.

Подробнее об этом рассказали в травмпункте 8-й городской больницы Львова. Также там перечислили травмы, с которыми чаще всего приходят пациенты.

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Насколько возросло количество обращений

В травмпункте рассказали, что 29 декабря обратились уже более 30 пациентов. Это в два раза больше, чем было днем ранее.

А вот за предыдущую неделю в больницу с различными травмами прибыло более 2 сотен человек. Больше всего их было в воскресенье – 43 человека.

Какие травмы есть чаще всего

Чаще всего обращаются пациенты с переломами предплечья и конечностей – верхних и нижних. Кроме этого встречаются повреждения связок голеностопного и коленного суставов. А вот реже всего приходят травмированные, имеющие множественные ушибы различных участков тела.

Адреса травматологических пунктов Львова:

Травматологический пункт №1 на улице Выговского, 32. Туда можно обратиться по номерам– 0322 36 87 18; 0322 62 71 20.

Травматологический пункт №2, что на улице Навроцкого, 23.– 0322 70 63 30, 0322 36 74 20.

Травматологический пункт №3, который на улице Миколайчука, 9. Его номера– 0322 52 75 94, 0322 58 70 02.

Нетипичный призыв быть осторожным

Даже легкое падение может привести к серьезным последствиям. Обращаться к врачу нужно, если после падения почувствовали головную боль, тошноту, боль в суставах или же заметили опухоли на мягких тканях.

28 декабря скандальный священник ПЦУ из Полтавы Александр Дедюхин сделал одиозное заявление. Он предостерег украинцев и призвал беречь себя в непогоду.

Однако получило это огласку из-за формата обращения. Отец обнародовал фото опубликовав селфи на фоне заснеженного кладбища, где позировал с печальным лицом. В подписи он отметил "хоронить вас в такую погоду – приятного мало".

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