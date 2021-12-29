Львовские травмпункты переполнены: приходят десятки жертв гололеда
Источник:"Твоє місто"
Во Львове 29 декабря появился сильный гололед. Из-за этого в травмпункты начали обращаться десятки людей, которые упали.
Подробнее об этом рассказали в травмпункте 8-й городской больницы Львова. Также там перечислили травмы, с которыми чаще всего приходят пациенты.
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Насколько возросло количество обращений
В травмпункте рассказали, что 29 декабря обратились уже более 30 пациентов. Это в два раза больше, чем было днем ранее.
А вот за предыдущую неделю в больницу с различными травмами прибыло более 2 сотен человек. Больше всего их было в воскресенье – 43 человека.
Какие травмы есть чаще всего
Чаще всего обращаются пациенты с переломами предплечья и конечностей – верхних и нижних. Кроме этого встречаются повреждения связок голеностопного и коленного суставов. А вот реже всего приходят травмированные, имеющие множественные ушибы различных участков тела.
Адреса травматологических пунктов Львова:
- Травматологический пункт №1 на улице Выговского, 32. Туда можно обратиться по номерам– 0322 36 87 18; 0322 62 71 20.
- Травматологический пункт №2, что на улице Навроцкого, 23.– 0322 70 63 30, 0322 36 74 20.
- Травматологический пункт №3, который на улице Миколайчука, 9. Его номера– 0322 52 75 94, 0322 58 70 02.
Нетипичный призыв быть осторожным
28 декабря скандальный священник ПЦУ из Полтавы Александр Дедюхин сделал одиозное заявление. Он предостерег украинцев и призвал беречь себя в непогоду.
Однако получило это огласку из-за формата обращения. Отец обнародовал фото опубликовав селфи на фоне заснеженного кладбища, где позировал с печальным лицом. В подписи он отметил "хоронить вас в такую погоду – приятного мало".
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