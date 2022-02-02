Во Львовской области пытались "слить" тайную информацию оборонного предприятия
Источник:Управление СБУ во Львовской области
СБУ блокировала утечку тайной информации из одного из оборонных предприятий Львовщины. Злоумышленнику грозит тюрьма.
"Слив" информации разоблачили контрразведчики и следователи УСБУ во Львовской области. Процессуальное руководство проводила Львовская облпрокуратура.
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СБУ блокировала утечку тайной информации
Сотрудники СБУ обнаружили попытку утечки информации из оборонного предприятия во Львовской области. По данным следствия, Минобороны в рамках реализации одной из секретных оборонных программ привлекло возможности частного предприятия.
Однако его руководство не приняло необходимые меры для охраны государственной тайны. Такие действия могли создать предпосылки для масштабного разглашения информации с ограниченным допуском.
Злоумышленнику объявили подозрение
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в разглашении государственной тайны. Если вину задержанного докажут в суде, ему грозит от 2 до 5 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.
В настоящее время правоохранители продолжают проводить расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства преступления.
Кратко о других разоблачениях СБУ
- В конце января 2021 года СБУ установили личность командира разведывательно-диверсионной группы, воевавшего против ВСУ. Его приговорили к 9 годам в тюрьме.
- Сотрудники СБУ 28 января предотвратили возможный теракт в Одессе, который хотел совершить агент военной разведки России. Он планировал привлечь исполнителя, который должен был повредить памятник Героям Небесной Сотни, поджечь офисы волонтеров, которые помогают украинским защитникам в зоне ООС.
- 25 января СБУ задержали дежурного вражеского агента. Его завербовали террористы так называемой "МГБ", которые напрямую подчиняются российской ФСБ.