Во Львовской области семья с маленьким ребенком заблудилась в лесу: их искали спасатели
Источник:ГСЧС Львовской области
Во время прогулки в лесу 7 ноября заблудилась целая семья – муж, жена и их маленькая дочь. К счастью, спасателям удалось их разыскать.
Семья отправилась на прогулку к скале Каменный Триног. Заблудившихся нашли примерно через час после вызова.
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В лесу заблудилась семья
Примерно в 17:30 спасателям поступило сообщение о том, что в лесу во время прогулки к скале Каменный Тринога заблудилась семья – 41-летние мужчина и женщина и их 7-летняя дочь. Они приехали сюда из Бродов.
К счастью, с заблудившимися была телефонная связь. На поиски семьи выехали бродовские спасатели и оперативная группа Золочевского райуправления. Также присоединились работники ГП "Бродовское лесное хозяйство".
Заблудившихся нашли на вершине одноименного холма Тринога в 18:27. В медицинской помощи никто из них не нуждался.
Семья заблудилась во время прогулки / Фото ГСЧС
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