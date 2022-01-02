Во Львовской области скорая сбила пешехода: его состояние очень тяжелое
2 января 2022 , 21:41Читати новину українською
В центре Пустомытов автомобиль скорой помощи сбил пешехода. Это произошло вечером 1 января.
Мужчина получил ряд травм. Его госпитализировали в одно из львовских медицинских учреждений.
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Детали ДТП
Когда скорая помощь выполняла вызов примерно в 21:00, то случайно наехала на 40-летнего пешехода.
Мужчина получил тяжелые травмы. После ДТП его доставили в 8-ю городскую клиническую больницу Львова, где провели нейрохирургическое вмешательство.
Мужчина находится в реанимации
По информации первого территориального медицинского объединения, 40-летний пешеход находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.
Сейчас правоохранительные органы расследуют инцидент.Обратите внимание! Утром 31 декабря водитель Mercedes Benz 409D наехал на 54-летнюю львовянку. Она получила тяжелые травмы и умерла в больнице.
ДТП с участием скорых: что известно
- В направлении выезда из Киева скорая помощь, двигаясь на вызов, повалила столб.
- В Подольском районе столицы автомобиль врезался в скорую и перевернул ее. Двое врачей травмировались.
- Возле Львова на пешеходном переходе скорая помощь сбила мужчину, который отлетел на несколько метров.
- В Днепропетровской области скорая столкнулась с маршруткой. Автобус, в котором были пассажиры, перевернулся.