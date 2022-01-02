Во Львовской области скорая сбила пешехода: его состояние очень тяжелое

В центре Пустомытов автомобиль скорой помощи сбил пешехода. Это произошло вечером 1 января.

Мужчина получил ряд травм. Его госпитализировали в одно из львовских медицинских учреждений.

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Детали ДТП

Когда скорая помощь выполняла вызов примерно в 21:00, то случайно наехала на 40-летнего пешехода.

Мужчина получил тяжелые травмы. После ДТП его доставили в 8-ю городскую клиническую больницу Львова, где провели нейрохирургическое вмешательство.

Мужчина находится в реанимации

По информации первого территориального медицинского объединения, 40-летний пешеход находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.

Сейчас правоохранительные органы расследуют инцидент.

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