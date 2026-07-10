Во Львове откроют уникальную стелу памяти Ирины Фарион

Во Львове ко второй годовщине гибели Ирины Фарион обустроят мемориальное пространство на улице Томаша Масарика, где на нее было совершено нападение. Открытие художественной мемориальной стелы запланировано на 19 июля 2026 года.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Смотрите также Прокуроры просят пожизненного заключения: обвиняемый в убийстве Ирины Фарион отказался от адвокатов

Что известно об открытии мемориальной стелы во Львове?

Во Львове на улице Томаша Масарика, где в 2024 году смертельно ранили Ирину Фарион, обустроят мемориальное пространство. Художественную мемориальную стелу планируют открыть 19 июля 2026 года – ко второй годовщине гибели языковеда и общественной деятельницы.

Создание мемориального объекта профинансирует городское управление культуры по обращению общественного объединения "Военно-волонтерский союз "Львиное сердце"". Автором проекта стала команда Guess Line Architects, в состав которой вошли, в частности, бывшие студенты Ирины Фарион. Над концепцией работали архитекторы Андрей Лесюк, Михаил Когут, Екатерина Иващук, Ярослав Иваськив, Матвей Кузьмук, Ирина Чабаник, Анна Фитель и Егор Перепелюк.

По замыслу авторов, мемориальное пространство должно стать местом памяти, осмысления и знакомства с личностью Ирины Фарион. Центральным элементом станет прямоугольная стела, на которой буквы будут образовывать слова "язык" и "нация". Вокруг нее высадят деревья и разнообразные травы.

Мемориальный комплекс имени Фарион / Фото: Львовский городской совет

Напомним, 19 июля 2024 года украинскую лингвистку и общественную деятельницу Ирину Фарион смертельно ранили возле ее дома на улице Томаша Масарика во Львове. Около 19:22, когда она ждала такси, неизвестный смертельно ранил ее в голову. Пострадавшую в критическом состоянии доставили в больницу, где медики провели операцию и подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти жизнь не удалось – в тот же вечер, в 23:20, Ирина Фарион скончалась. Впоследствии ее похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.

Через несколько дней после убийства правоохранители задержали в Днепре подозреваемого – на тот момент 18-летнего Вячеслава Зинченко. По данным следствия, в его телефоне обнаружили скриншоты карт Львова, информацию о месте проживания Ирины Фарион, копию ее паспорта, а также переписку о приобретении вещей для маскировки. Кроме того, камеры видеонаблюдения зафиксировали молодого человека в панаме и очках возле дома лингвистки за несколько дней до нападения.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей без права освобождения под залог, а судебное рассмотрение дела продолжается.