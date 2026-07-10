Про це повідомили у Львівській міській раді.

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Що відомо про відкриття стели у Львові?

У Львові на вулиці Томаша Масарика, де у 2024 році смертельно поранили Ірину Фаріон, облаштують меморіальний простір. Мистецьку меморіальну стелу планують відкрити 19 липня 2026 року – до других роковин загибелі мовознавиці та громадської діячки.

Створення меморіального об'єкта профінансує міське управління культури за зверненням громадського об'єднання "Військово-волонтерська спілка "Лев'яче серце"". Автором проєкту стала команда Guess Line Architects, до складу якої увійшли, зокрема, колишні студенти Ірини Фаріон. Над концепцією працювали архітектори Андрій Лесюк, Михайло Когут, Катерина Іващук, Ярослав Іваськів, Матвій Кузьмук, Ірина Чабаник, Анна Фітель та Єгор Перепелюк.

За задумом авторів, меморіальний простір має стати місцем пам'яті, осмислення та знайомства з постаттю Ірини Фаріон. Центральним елементом стане прямокутна стела, у якій літери формуватимуть слова "мова" та "нація". Навколо неї висадять дерева та різнотрав'я.

Меморіальний простір імені Фаріон / Фото: Львівська міська рада

Нагадаємо, 19 липня 2024 року українську мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон смертельно поранили біля її будинку на вулиці Томаша Масарика у Львові. Близько 19:22, коли вона чекала на таксі, невідомий смертельно поранив її в голову. Постраждалу у критичному стані доправили до лікарні, де медики провели операцію та під'єднали її до апарата штучної вентиляції легень, однак врятувати життя не вдалося – того ж вечора, о 23:20, Ірина Фаріон померла. Згодом її поховали на Личаківському цвинтарі у Львові.

Через кілька днів після вбивства правоохоронці затримали у Дніпрі підозрюваного – на той момент 18-річного В'ячеслава Зінченка. За даними слідства, у його телефоні виявили скріншоти карт Львова, інформацію про місце проживання Ірини Фаріон, копію її паспорта, а також листування щодо придбання речей для маскування. Крім того, камери відеоспостереження зафіксували хлопця в панамі та окулярах поблизу будинку мовознавиці за кілька днів до нападу.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави, а судовий розгляд справи триває.