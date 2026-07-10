Об этом сообщили во Львовском городском совете.

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Что известно об открытии мемориальной стелы во Львове?

Во Львове на улице Томаша Масарика, где в 2024 году смертельно ранили Ирину Фарион, обустроят мемориальное пространство. Художественную мемориальную стелу планируют открыть 19 июля 2026 года – ко второй годовщине гибели языковеда и общественной деятельницы.

Создание мемориального объекта профинансирует городское управление культуры по обращению общественного объединения "Военно-волонтерский союз "Львиное сердце"". Автором проекта стала команда Guess Line Architects, в состав которой вошли, в частности, бывшие студенты Ирины Фарион. Над концепцией работали архитекторы Андрей Лесюк, Михаил Когут, Екатерина Иващук, Ярослав Иваськив, Матвей Кузьмук, Ирина Чабаник, Анна Фитель и Егор Перепелюк.

По замыслу авторов, мемориальное пространство должно стать местом памяти, осмысления и знакомства с личностью Ирины Фарион. Центральным элементом станет прямоугольная стела, на которой буквы будут образовывать слова "язык" и "нация". Вокруг нее высадят деревья и разнообразные травы.

Мемориальный комплекс имени Фарион / Фото: Львовский городской совет

Напомним, 19 июля 2024 года украинскую лингвистку и общественную деятельницу Ирину Фарион смертельно ранили возле ее дома на улице Томаша Масарика во Львове. Около 19:22, когда она ждала такси, неизвестный смертельно ранил ее в голову. Пострадавшую в критическом состоянии доставили в больницу, где медики провели операцию и подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти жизнь не удалось – в тот же вечер, в 23:20, Ирина Фарион скончалась. Впоследствии ее похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.

Через несколько дней после убийства правоохранители задержали в Днепре подозреваемого – на тот момент 18-летнего Вячеслава Зинченко. По данным следствия, в его телефоне обнаружили скриншоты карт Львова, информацию о месте проживания Ирины Фарион, копию ее паспорта, а также переписку о приобретении вещей для маскировки. Кроме того, камеры видеонаблюдения зафиксировали молодого человека в панаме и очках возле дома лингвистки за несколько дней до нападения.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей без права освобождения под залог, а судебное рассмотрение дела продолжается.