После обеда вблизи Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла, где был впоследствии совершен чин похорон, начали собираться люди. Как это было, смотрите в эксклюзивном фоторепортаже 24 Канала.

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"Это вырванное сердце нам, украинцам"

На прощание с убитой Ириной Фарион пришли тысячи людей. Среди них были родные, коллеги и сторонники профессора из разных украинских городов.

Журналисты спросили у людей, почему они пришли почтить память филолога.

Просто так, потому что мы – украинцы,

– сказала одна из женщин.

Она рассказала, что ей нравилась контроверсионность в высказываниях Ирины Фарион.

Для меня она является героиней. Это вырванное сердце нам, украинцам. Нам вырывают сердца, что тут еще сказать,

– заметила еще одна львовянка.

Местом последнего упокоения Ирины Фарион стало Лычаковское кладбище – ее похоронили недалеко от могилы Владимира Ивасюка.

Напомним, что в филолога стреляли вечером 19 июля. Соседи убитой рассказали, что нападающий несколько недель сидел во дворе и следил за тем, что происходит вокруг. Сейчас его разыскивает полиция.

Во Львове попрощались с языковедом Ириной Фарион / Фото 24 Канала