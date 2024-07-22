По обіді поблизу Гарнізонного храму святих апостолів Петра та Павла, де був згодом звершений чин похорону, почали збиратися люди. Як це було, дивіться в ексклюзивному фоторепортажі 24 Каналу.

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"Це вирване серце нам, українцям"

На прощання із вбитою Іриною Фаріон прийшли тисячі людей. Серед них були рідні, колеги та прихильники професорки з різних українських міст.

Журналісти запитали у людей, чому вони прийшли вшанувати памʼять філологині.

Просто так, бо ми – українці,

– сказала одна із жінок.

Вона розповіла, що їй подобалась контроверсійність у висловлюваннях Ірини Фаріон.

Для мене вона є героїнею. Це вирване серце нам, українцям. Нам виривають серця, що тут ще сказати,

– зауважила ще одна львів'янка.

Місцем останнього спочину Ірини Фаріон стало Личаківське кладовище – її поховали неподалік могили Володимира Івасюка.

Нагадаємо, що в філологиню стріляли ввечері 19 липня. Сусіди вбитої розповіли, що нападник кілька тижнів сидів у дворі й стежив за тим, що відбувається навколо. Наразі його розшукує поліція.

У Львові попрощалися із мовознавицею Іриною Фаріон / Фото 24 Каналу