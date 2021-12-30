"Наконец-то могу увидеть": во Львове памятник архитектуры адаптировали для слабовидящих

Во Львове еще один памятник архитектуры адаптировали для слабовидящих. Речь идет о гарнизонном храме Петра и Павла в центре города.

Бронзовую 3D-копию установили возле храма. На протяжении нескольких месяцев над макетом работал скульптор Василий Одрехивский.

Интересно В Киеве появилась скульптура ДНК-молекулы: подарила Италия – фото

Скульптура воспроизводит все детали

Миниатюра один в один воспроизводит все детали храма. На скульптуре также есть напечатанная шрифтом Брайля табличка. Это сделали для того, чтобы люди с недостатками зрения могли узнать основную информацию об архитектурном памятнике.

Это уже шестая мини-скульптура в городе, которую адаптировали для слабовидящих. Также на улицах есть макеты других знаковых для Львова зданий: Ратуши, церкви святого Юра, памятника Шевченко, Оперного театра и фигуры Матери Божьей на площади Марийской.

Как рассказал исполняющий обязанности директора Департамента гуманитарной политики Евгений Бойко, следующим объектом, который планируют воссоздать в макете, станет Латинский кафедральный собор.

Во Львове открыли мини-копию гарнизонного храма / Фото пресс-службы ЛГС

Своими впечатлениями поделилась директор всеукраинской общественной организации "Украинский союз инвалидов" Оксана Потимко. Она рассказала, что архитектору предложили обязательно давать рельефный QR-код, благодаря которому можно будет подробно послушать информацию о достопримечательности.

Я его наконец-то смогу увидеть. Не просто услышать чье-то описание, как выглядит гарнизонный храм святого Петра и Павла, а увидеть на ощупь. Такие же люди, как я, также смогут его увидеть,

– отметила Потимко.

Как выглядит адаптированный памятник архитектуры: смотрите видео

Интересное о гарнизонном храме Петра и Павла