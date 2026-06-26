Аномальная жара движется на Украину: во Львове температура побила рекорд, который держался 60 лет

Во Львове столбики термометров превысили отметку в 30 градусов, побив исторический рекорд, который держался с середины прошлого века. Это лишь начало мощной волны жары, которая в ближайшие дни накроет Украину.

Жителей западных регионов ждут испытания в виде температур до 38 градусов тепла, сообщает 24 Канал.

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Как и когда был побит температурный рекорд во Львове?

По данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии, 25 июня воздух в городе прогрелся до 30,2 градуса тепла. Это абсолютный максимум для этой даты за все время официальных метеорологических наблюдений во Львове.

Предыдущий рекорд составлял 29,2 градуса. Эта отметка оставалась непревзойденной почти 60 лет – ее фиксировали лишь дважды, в 1951 и 1967 годах. Летняя жара этого года превзошла исторический показатель сразу на целый градус.

Какой будет погода до конца июня?

Впереди – пик жары и резкое похолодание.

Синоптики предупреждают, что с 26 июня волна аномальной жары охватит большую часть территории Украины. Труднее всего придется жителям западных областей, где прогнозируют экстремальные 38 градусов. Такая погода продержится несколько дней, после чего атмосферные фронты принесут резкое похолодание.

Погода в этом году постоянно удивляет украинцев контрастами. Например, ещё в мае во Львове зафиксировали температурный рекорд с противоположным знаком – тогда ночью столбики термометров опустились до аномальных для конца весны плюс 2,2 градуса.

Ранее мы писали о том, что самыми жаркими днями июня станут 29 – 30 июня. В этот период температура воздуха ночью не опустится ниже 20 градусов тепла.