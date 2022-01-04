Неудачно покатались: на Львовщине с горы снимали травмированных лыжников

Во Львовской области травмами завершился отдых на горнолыжном курорте для двоих туристов. С горы Высокий Верх пострадавших одессита и харьковчанина снимали спасатели.

Опасный инцидент произошел 3 января на горе Высокий Верх. Информацию о пострадавших отдыхающих получили в Славской поисково-спасательной группе.

Недавно Спасатели предупредили об угрозе схода лавин в Карпатах

Один из лыжников травмировал голову, а другой – ногу

Как оказалось, неудачно завершилось катание на лыжах для 47-летнего одессита и 17-летнего харьковчанина. Турист из Одессы травмировал левую ногу, а младший лыжник – голову.

Пострадавшим спасатели оказали домедицинскую помощь и спустили к подножию. Там травмированных туристов уже ждали врачи.

В Карпатах – угроза схода лавин

Отметим, что синоптики предупреждают об опасных погодных условиях в горах. Речь идет прежде всего об угрозе схода лавин. Также прогнозируют мощные поры ветра – 25 – 28 метров в секунду.

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Коротко о последних опасных случаях в Карпатах:

В конце декабря в Карпатах спасли 21-летнюю туристку со Львовщины. Во время падения девушка сломала ногу.

А 19 декабря на горе Тростян травмировались 2 лыжника. Их вниз к медикам спускали спасатели.

За несколько дней до этого на Драгобрате тоже получил травму лыжник. Мужчина съехал за пределы лыжной трассы.

Смотрите видео, как спастись в горах зимой, если вы потерялись: