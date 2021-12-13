Как рассказали сами спасатели, мужчина съехал за пределы лыжной трассы и получил травму ноги.

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11 декабря 30-летний турист из города Косов Ивано-Франковской области катался на лыжах на горнолыжном комплексе на горе Драгобрат. Как и почему мужчина выехал за пределы трассы – пока неизвестно. Вероятно, это произошло по неосторожности.

После получения травмы, первую помощь туристу оказали специалисты поисково-спасательных отделений поселка Ясиня и села Квасы. Затем мужчину перенесли к подъемнику, откуда его доставили в Раховскую районную больницу.

Какая сейчас ситуация в Карпатах

Спасатели 13 декабря объявили значительную снеголавинную опасность третьего уровня в:

горах Львовской области,

и высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Как объяснили в ГСЧС, сейчас в Карпатах бушует непогода, падает сильный снег. Из-за этого есть угроза схода лавин. Ранее в Министерстве внутренних дел представили мобильное приложение, которое станет полезным для туристов, попавших в беду в горах. Оно позволит контролировать передвижение самостоятельных путешественников.

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Полный текст публикации ГСЧС:

Закарпатье: спасатели оказали помощь туристу, который травмировался во время катания на лыжах. 11 декабря после обеда спасатели получили сообщение, что в районе горы Драгобрат травмировался турист. 30-летний житель города Косов из Прикарпатья катался на лыжах на горнолыжном комплексе, съехал за пределы лыжной трассы и получил травму ноги.

Специалисты горных поисково-спасательных отделений пгт Ясиня и села Квасы отыскали травмированного туриста и оказали ему доврачебную помощь. Далее мужчину транспортировали с места его падения к кресельному подъемнику, а откуда в 15:45 доставили в Раховскую районную больницу.