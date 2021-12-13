Як розповіли самі рятувальники, чоловік з'їхав за межі лижної траси і отримав травму ноги.

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11 грудня 30-річний турист з міста Косів Івано-Франківської області катався на лижах на гірськолижному комплексі на горі Драгобрат. Як та чому чоловік виїхав за межі траси – наразі невідомо. Ймовірно, це сталося через необережність.

Після отримання травми, першу допомогу туристу надали фахівці пошуково-рятувальних відділень селища Ясіня та села Квасит. Потім чоловіка перенесли до витягу, звідки його доставили в Рахівську районну лікарню.

Яка зараз ситуація у Карпатах

Рятувальники 13 грудня оголосили значну сніголавинну небезпеку третього рівня у:

горах Львівської області,

та високогір'ях Івано-Франківської і Закарпатської областей.

Як пояснили у ДСНС, зараз у Карпатах вирує негода, падає сильний сніг. Через це є загроза сходження лавин. Раніше у Міністерстві внутрішніх справ презентували мобільний додаток, який стане корисним для туристів, що потрапили у біду в горах. Він дозволить контролювати пересування самостійних мандрівників.

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Повний текст публікації ДСНС:

Закарпаття: рятувальники надали допомогу туристу, що травмувався під час катання на лижах. 11 грудня по обіді рятувальники отримали повідомлення, що в районі гори Драгобрат травмувався турист. 30-річний мешканець міста Косів з Прикарпаття катався на лижах на гірськолижному комплексі, з’їхав за межі лижної траси й отримав травму ноги.

Фахівці гірських пошуково-рятувальних відділень смт Ясіня та села Квасит відшукали травмованого туриста й надали йому долікарську допомогу. Далі чоловіка транспортували з місця його падіння до крісельного витягу, а звідки о 15:45 доставили до Рахівської районної лікарні.