Небезпечний інцидент стався 3 січня на горі Високий Верх. Інформацію про постраждалих відпочивальників отримали у Славській пошуково-рятувальній групі.

Нещодавно Рятувальники попередили про загрозу сходження лавин у Карпатах

Один з лижників травмував голову, а інший – ногу

Як виявилось, невдало завершилось катання на лижах для 47-річного одесита та 17-річного харків'янина. Турист з Одеси травмував ліву ногу, а молодший лижник – голову.

Потерпілим рятувальники надали домедичну допомогу та спустили до підніжжя. Там на постраждалих туристів уже чекали лікарі.

У Карпатах – загроза сходження лавин

Зазначимо, що синоптики попереджають про небезпечні погодні умови в горах. Мовиться передусім про загрозу сходження лавин. Також прогнозують потужні пори вітру – 25 – 28 метрів на секунду.

Раніше Кучугури на два метри: Карпати сильно замело снігом

Коротко про останні небезпечні випадки в Карпатах:

Наприкінці грудня в Карпатах врятували 21-річну туристку з Львівщини. Під час падіння дівчина зламала ногу.

А 19 грудня на горі Тростян травмувалися 2 лижники. Їх вниз до медиків спускали рятувальники.

За кілька днів до цього на Драгобраті теж отримав травму лижник. Чоловік з'їхав за межі лижної траси.

Дивіться відео, як врятуватись в горах взимку, якщо ви загубились: