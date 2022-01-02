Так, рятувальники закликали буди обережними туристів на високогір'ї Закарпатської та в горах Львівської областей.

Важливо У перший день року Карпати у снігу й тумані: є загроза сходження лавин

Погода у Карпатах

За даними Укргідрометцентру, 2 січня на високогір’ї східної частини Закарпатської області та в горах Львівської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Зазначимо, що у неділю, 2 січня, у Закарпатській та Львівській областях мінлива хмарність. Температура повітря вдень складе +4...+7, а вночі 0...-2.

Що таке лавина Це маса снігу, що сходить з вершини зі швидкістю від 20 метрів на секунду. Основними причинами сходження лавини є землетрус, сильні снігопади, відлига. Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) означає можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях на вказаних схилах.

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомив, що станом на 07:45 на горі Піп Іван Чорногірський ясно. Вітер північно-західній 10 – 2 метрів на секунду. Температура повітря -5 градусів.



Схід сонця на горі Піп Іван Чорногірський / Фото Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Погода в Україні

Загалом 2 січня погода в Україні буде хмарною, але без опадів. У Центрі та на Півночі країни буде сонячно. У західному регіоні погода буде хмарною, однак теплою – орієнтовно +3...+5 градусів. Дещо прохолодніше буде на Півдні та Сході країни – -1...+3 градуси.

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