Мероприятие проходило в MolodoZeleno, на улице Родниковой. Рекорд зафиксировал представитель Книги рекордов Украины Игорь Дулин.

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Во Львове сделали самый большой рушник из вареников

По случаю 5 годовщины организации ОО "Деловые Украинские Женщины во Львовской области" в Львове состоялись "ДУЖанські Вечерницы". На Западе зафиксировали новый Рекорд Украины. Здесь создали самый большой украинский рушник, изготовленный из вареников красного, черного и белого цветов.

Историческое событие! Зафиксировали Рекорд Украины от Вареники ТУТ "Самый большой рушник из вареников"!,

– сообщили в фейсбуке участники мероприятия.

Длина полотенца составляет 4 метра, а ширина – метр. Рекорд попал в категорию "Кулинария, впервые, большие размеры". Представитель Книги рекордов Украины во Львове Игорь Дулин наградил дипломом ТМ "Вареники здесь" и ОО "ДУЖ".

Смотрите фото фиксации рекорда / Фото ОО "Деловые женщины Украины во Львовской области"

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