Захід відбувався у MolodoZeleno, на вулиці Джерельній. Рекорд зафіксував представник Книги Рекордів України Ігор Дулин.

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У Львові зробили найбільший рушник з вареників

З нагоди 5 річниці організації ГО "Ділові Українські Жінки у Львівській області" у Львові відбулися "ДУЖанські Вечорниці". На заході зафіксували новий Рекорд України. Тут створили найбільший український рушник, виготовлений з вареників червоного, чорного та білого кольорів.

Історична подія! Зафіксували Рекорд України від Вареники ТУТ "Найбільший рушник з вареників"!,

– повідомили у фейсбуці учасники заходу.

Довжина рушника становить 4 метри, а ширина – метр. Рекорд потрапив у категорію "Кулінарія, вперше, великі розміри". Представник Книги Рекордів України у Львові Ігор Дулин нагородив дипломом ТМ "Вареники ТУТ" та ГО "ДУЖ".

Дивіться фото фіксації рекорду / Фото ГО "Ділові жінки України у Львівській області"

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