Нужно дорогое лечение: благотворительный вертеп во Львове собирает деньги для больного мальчика

Во Львове благотворительный вертеп собирает деньги для больного СМА 11-летнего Юрия Клюса. Вертеп гастролирует по городу со спектаклем "Ночь перед Рождеством", который поставили на современный лад.

Персонажи должны принести дух Рождества, чтобы у людей возродилась вера в чудо. Об этом рассказала сценарист вертепа "Авантюра" Марианна Лович.

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Роль черта в вертепе исполняет актер Виктор Лафарович. Большая часть участников вертепа "Авантюра" – это львовяне, которые решили приобщиться к хорошему делу.

Мальчику нужно дорогое лечение

Еще в детстве у Юрия Клюса обнаружили редкий спинально-мышечную атрофию, которая отняла способность самостоятельно дышать.

Сейчас родные мальчиа собирают деньги на ценный препарат. Пока ребенку назначили лекарство тоже не из дешевых.

Одного флакона за 250 тысяч гривен хватает всего на 2 недели. Ребенок нуждается хотя бы в годовом лечении.

Такая сумма – 7 миллионов гривен неподъемна для обычной украинской семьи. Деньги помогает собирать и реабилитационный центр "Мрия". За 1,5 месяца они изготовили праздничный товар, который продают рядом с выступлением вертепа.

Больному 11-летнему мальчику нужна помощь: смотрите сюжет

Преподаватель учебно-реабилитационного центра "Мрия" Марьяна Громыш рассказала: "Мы представили веночки, которые традиционно можно повесить на двери или подарить кому-то, когда идем в гости".

Также есть маленькие декоративные елки, подушки, игрушки на елку, украшения – разные бусы и экоторбы.

Реквизиты для помощи: "Приватбанк" – 4149629398038695, Клюс Ирина; "Монобанк" – 5375411408609241.

Гастролировать "Авантюра" во Львове будет до 25 января. Свою пьесу поставят в частности в Шевченковском Гае на Рождество и Маланку.

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Там тоже будут ходить с сбором, чтобы помочь мальчику. Участники вертепа верят, что все удастся и необходимую сумму соберут. Ведь новогодне-рождественские праздники самое время для того, чтобы чудо произошло.